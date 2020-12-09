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Yerel 8 yıldır aranan zanlılar yakalandı
Yerel

8 yıldır aranan zanlılar yakalandı

Niğde'de 8 yıl önce boru hattını çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından bugün yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:25:00 -
8 yıldır aranan zanlılar yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 yıl önceki Botaş Petrol Boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapan kişileri bulmak için yeniden çalışma başlattı.

8 yıl önce Bor ilçesi Obruk köyünde meydana gelen Botaş petrol boru hattından hırsızlık faili meçhul olayını ekipler, titiz çalışmasının sonucunda çözdü.

Şüphelileri tespit eden ekipler yaptıkları operasyonla M.R., S.A.E., F.T. ve D.K.’yı gözaltına aldı.

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