8 yıldır aranan zanlılar yakalandı
Niğde'de 8 yıl önce boru hattını çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından bugün yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 yıl önceki Botaş Petrol Boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapan kişileri bulmak için yeniden çalışma başlattı.
8 yıl önce Bor ilçesi Obruk köyünde meydana gelen Botaş petrol boru hattından hırsızlık faili meçhul olayını ekipler, titiz çalışmasının sonucunda çözdü.
Şüphelileri tespit eden ekipler yaptıkları operasyonla M.R., S.A.E., F.T. ve D.K.’yı gözaltına aldı.