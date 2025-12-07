  • İSTANBUL
Gündem

8 yılda meyvesini verdi! Kilitlenen hukuk sistemini rahatlatan formül

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 yılda meyvesini verdi! Kilitlenen hukuk sistemini rahatlatan formül

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza Muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları duyurusu
Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları duyurusu

Gündem

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları duyurusu

Burak Özçivit'ten Bakan Ersoy'a Ziyaret
Burak Özçivit’ten Bakan Ersoy’a Ziyaret

Kültür - Sanat

Burak Özçivit’ten Bakan Ersoy’a Ziyaret

Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi
Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi

Dünya

Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde suç örgütlerine operasyon: 67 gözaltı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde suç örgütlerine operasyon: 67 gözaltı

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde suç örgütlerine operasyon: 67 gözaltı

