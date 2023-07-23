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Gündem 8 yıl sonra tahliye olmuştu! Sedat Şahin’den flaş hamle
Gündem

8 yıl sonra tahliye olmuştu! Sedat Şahin’den flaş hamle

Yeniakit Publisher
2023-07-23 12:22:00 -
8 yıl sonra tahliye olmuştu! Sedat Şahin’den flaş hamle

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sedat Şahin, tahliye olduktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Şahin, 8 yıl sonra tahliye oldu. Önceki gün tahliye olan Şahin, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaret haberini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan paylaştı. Yalçın, "Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti" notunu düştü.

Ziyaret, iki lider arasında siyasi bir görüşme olup olmadığı henüz bilinmemekle birlikte, dikkatleri çekti.
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Yorumlar

Samsun' un

Gurur duyduğu Abisi, geçmiş olsun. Devletin ehli kuffara açtığı savaş verdiği mücadelede senin de hizmetten kacmayacagina inancım tastamamdir. Hadiste söylediği gibi Mehdi A.s. destekleyen 313 ler den Bafra dan da yiğitler olacağı hadisi sana,yoldaslarina,kardeşlerine yakışır....

Ugur

Sedat Şahin’e eğer mafya diyorsanız,, en yakışan adamdır. Diğerleri gibi çer çöp değildir.
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