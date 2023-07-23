8 yıl sonra tahliye olmuştu! Sedat Şahin’den flaş hamle
Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sedat Şahin, tahliye olduktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Şahin, 8 yıl sonra tahliye oldu. Önceki gün tahliye olan Şahin, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyaret haberini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan paylaştı. Yalçın, "Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti" notunu düştü.
Ziyaret, iki lider arasında siyasi bir görüşme olup olmadığı henüz bilinmemekle birlikte, dikkatleri çekti.
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