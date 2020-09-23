8 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü, ateşli silahla yaralama olayını firari şüphelisi olan ve çeşitli suçlardan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.T.’nin yakalandığını ve tutuklanarak cezavine gönderildiğini açıkladı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2020 tarihinde, Van’ın İpekyolu ilçesinde yer alan Bostaniçi Mahallesi, Huzur Caddesi’nde meydana gelen “ateşli silahla yaralama” olayı hatırlatıldı. Yaralama olayının firari şüphelisi olan N.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlileri tarafından firari N.T.’nin sokak ve mahallelerde arandığı, İpekyolu ilçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi üzerinde yayan bir vaziyette iken yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan N.T.’nin “2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama/konutta geceleyin silahla yağma/cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma/bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma/ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu vurgulandı.

N.T.’nin adli makamlarca tutuklandığı açıklandı.