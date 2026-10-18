8 yaşındaki Ömer ameliyat oldu: "Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum"

Hatay'ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Ömer Ümüt, doğumsal katarakt nedeniyle yaşadığı görme sorunu için hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da özel bir hastanede ameliyat edildi. Ameliyatın ardından konuşan Ömer, "Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum" dedi.

Hüseyin ve Halime Ümüt çiftinin oğlu Ömer, 8 yıl önce 7 aylıkken erken doğumla dünyaya geldi. Yeni doğan evladının görmesinde bir sorun olduğunu fark eden anne Halime Ümüt, oğlunu hastaneye götürdü. Yapılan kontroller sonrası Ömer'in konjenital katarakt, halk arasında bilinen adıyla doğumsal katarakt sorunu yaşadığı anlaşıldı.

Kentteki hastaneler yetersiz kalınca aile, Ömer'i Adana'daki hastaneye götürdü. Ameliyat olmasına rağmen sorun devam etti. İlk ameliyatı başarısız olan Ömer, görme kabiliyetinin eksikliğiyle hayatını sürdürdü; durumları iyi olmayan Ümüt çifti, oğlunu bir daha ameliyat ettiremedi.

Ömer'in gözündeki dikişler, 3 aylık tedavi ve kontrol sürecinin ardından çıkacak.

"Fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim"

8 yıl sonra geçirdiği ameliyatla yeniden görmeyi umut eden Ömer, en büyük arzusunun annesini görmek olduğunu söyledi. Ömer, "Yemek yiyorum ve çay yapmayı biliyorum. Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum. Gözüm açılınca; fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim. Gözlerim açılınca ileride askere gideceğim. Gözlerim açılacağı için mutluyum" dedi.

Anne Halime Ümüt: "İnşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum"

Evladının doğumu itibarıyla görme sorunu yaşadığını söyleyen anne Halime Ümüt, geçen süreci şu sözlerle anlattı: "Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun'da kuvöze koyduk. Sonra oğlumun gözünde sorun olduğunu gördüm. Oğlumu, Reyhanlı'dan Antakya'ya ve oradan Adana'daki hastaneye sevk ettiler. Adana'da oğlumun gözü görmediği için ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum."

Oğlunun görmediği dönemde yemeğini yedirdiğini, tuvalete götürdüğünü ve yıkanmasını kendisinin yaptığını anlatan anne, "Bu ameliyatın farkı çok iyi olacak. Oğlum 8 yıldır gözü görmüyordu ama şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.