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Medya 8 yaşındaki Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Melih Altınok'tan şok iddialar
Medya

8 yaşındaki Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Melih Altınok'tan şok iddialar

Yeniakit Publisher
2024-09-01 12:15:00 - 2024-09-01 11:17:31
8 yaşındaki Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Melih Altınok'tan şok iddialar

Melih Altınok, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayında medyanın yanlış yönlendirmelere sebep olduğunu belirtti. Altınok, sosyal medyada yayılan spekülasyonların ve infazların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Olayın gerçek detaylarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden yazar, adaletin yerine getirilmesi için hukuki süreçlerin beklenmesi gerektiğini söyledi. Altınok, kamuoyunun daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini söylediği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayında medyanın yanlış yönlendirmelere sebep olduğunu belirtti. Altınok, sosyal medyada yayılan spekülasyonların ve infazların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Olayın gerçek detaylarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden yazar, adaletin yerine getirilmesi için hukuki süreçlerin beklenmesi gerektiğini söyledi. Altınok, kamuoyunun daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini söylediği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın da geleneksel basının da gündemi Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran.

Soruşturmayla ilgili polisin ulaştığı her detay anında sosyal medyaya düşüyor.

Son olarak küçük kızın ağabeyinin kolunda ısırık izi tespit edildiği iddiası ortaya atıldı. Bu tartışma üzerine "Mesele aile içinde" yorumları bile yapıldı.

Ne var ki dün gazetelerde yer alan haberlerde, yargısız infaz edilen ağabeyin Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildiği, işlemlerinin ardından tekrar Diyarbakır'a götürülen E.G.'nin gözaltı süresinin uzatıldığı ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre ısırık izinin Narin'e ait çıkmadığı anlatılıyordu.

Ailenin bir akrabası, E.G.'nin kolundaki ısırıklar için, "Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor" diyor. Nefretle beslenen trollerin, medyanın etini çiğnediği ailenin içinde bulunduğu hâli siz düşünün.

Bir hukuk devletinde, biraz reyting, iki üç de like alacağız diye insanların onurlarıyla, namuslarıyla oynamanın, hayatlarını kaydırmanın bedeli olması gerekmez mi?"

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