8 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Babasının silahıyla...

Alınan bilgiye göre, Demircilik Mahallesi Çınardede Sokak'ta yaşayan Ali ve Derya Ç. çifti, seraya çalışmaya gittiği sırada çocukları Muhammed Mustafa'yı(8) babaannesine bıraktı.

İddiaya göre, Muhammed Mustafa bir süre sonra habersiz şekilde kendi evlerine giderek babasının tabancasıyla oynamaya başladı.

Bu sırada, tabancanın ateş alması sonucu Muhammed Mustafa silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.