8 yaşına kadar düzeltilmeli



Şaşılık, her iki gözün birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesidir. Her bir gözde 6'şar adet göz dışı kas bulunur. Bunların birinde veya birkaçında kuvvet azlığı veya fazlalığı olması şaşılığa neden olur. Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Bazı durumlarda kayma her iki gözde de mevcuttur.

Gözlerdeki kayma şaşılığın sebebine göre sürekli ya da geçici süreli oluşabilir. Şaşılığın oluşmasında tek bir sebep yoktur. Farklı saiklerle şaşılık oluşabilir.

Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. İlk göz muayenesi için geç kalındığında çocukların gözlerinde estetik problemlerinin yanı sıra ömür boyu sürecek görme azlığı sorunları da oluşabilmektedir.

Çocukluk döneminde çocukların göz şikayeti olmasa bile mutlaka uzman bir göz hekimine muayene olması önceden tedbir almak açısından yararlıdır. 7-8 yaşına kadar tedavi edilmeyen şaşılık, göz tembelliğine dönüşür.

Şaşılığın Sebepleri

Şaşılığın oluşmasında tek bir sebep yoktur.

Sorunlu hamilelik dönemi,

doğumun problemli olması,

çocuğun gelişimi,

geçirdiği hastalıklar,

genetik yatkınlık da söz konusudur. Ailede gözünde kayma olan varsa çocuklarda şaşılığın görülme ihtimali artmaktadır.

2 yaşından sonra görülen şaşılıklarda genellikle sebep göz bozukluklarıdır.

Şaşılığa yatkınlığı olan bir çocukta gözdeki kayma, ateşli bir hastalık veya bir travma (düşme, ameliyatlar, kazalar) sonrası başlayabilir.

NASIL OLUYOR?

Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdür.

Göz kaslarımızın hareketini yöneten merkez beyindedir.

Onun için sinirlerde oluşan felçler de gözde kaymalara sebep olur.

Geçirilen kazalar,

kafa travması,

ateşli hastalıklar ve

ileri yaşta hipertansiyon ve

şeker hastalığı gibi bazı durumlarda göze gelen sinirlerde felçler oluşabilir.

Bu şekilde oluşan şaşılıklarda tedavi felcin kalıcı olup olmamasına bağlı olarak değişebilir.

Kas felçlerine bağlı gelişen kaymalar çocuklarda göz tembelliği, büyük yaş grubunda çift görmeye sebep olabileceği için mutlaka tedavisi gereklidir.

Şaşılık Belirtileri

Gözde paralelliğin kaybolması

Göz sulanması

Ağrı

Baş ağrısı

Çift görme

Üç boyutlu görüntünün kaybolması

Bulanık görme

Baş veya yüzün bir yana dönük olması

Sürekli hep aynı gözün kayması görmenin o gözde daha az olduğunun belirtisidir ve önemlidir. Tek gözünde kayma olan bebek ve çocuklar hemen göz muayenesine götürülmelidir.

YALANCI KAYMA

Bebeklik ve çocukluk döneminde görülen kaymaların bir kısmı yalancı kayma olarak tanımlanıyor.

Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltılıcı bir görünüm. Yalancı şaşılık teşhisinin çocuk hekimi tarafından değil, uzman bir göz hekimi tarafından konması gerekiyor.