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Gündem 8 terörist etkisiz hale getirildi! Ara, bul, yok et
Gündem

8 terörist etkisiz hale getirildi! Ara, bul, yok et

"Ara, Bul, Yok Et!” Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:29:00 -
8 terörist etkisiz hale getirildi! Ara, bul, yok et

MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

"ARA, BUL, YOK ET!"

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek"

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