  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biden: Orada kalmamız Rusya ve Çin'in işine gelir
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hee-chan Hwang için Fenerbahçe girişimlere başladı
31 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem 8 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yapılan operasyonda, son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:03:00 - 2021-08-16 22:09:52
8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da süren operasyonda, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yozgat

Insallah Darisi hdplilere 
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay