8 tane insansız hava aracı düşürüldü! Ortalığı yangın yerine çevirecek gelişme

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bu hamleyi, "kötülükle işbirliği" olarak niteledi.

Zelenski, çatışmalarda şimdiye kadar İran yapımı toplam sekiz insansız hava aracının vurulduğunu dile getirdi.

Ukrayna ve ABD, İran'ı Rusya'ya drone sağlamakla suçlarken, Tahran bu suçlamayı reddediyor.

Zelenski, bu gece geç saatlerde yaptığı bir video konuşmasında, "Bugün Rus ordusu, saldırıları için İran drone'larını kullandı. Dünya, kötülükle işbirliğinin her örneğini öğrenecek ve bunun sonuçları olacaktır" dedi.

Ukrayna'nın güneyindeki askeri yetkililer, bugün Odesa limanı yakınlarında, deniz üzerinde dört Shahed-136 "kamikaze" insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Ukrainska Pravda gazetesinin bildirdiğine göre, hava kuvvetleri ayrıca ilk kez daha büyük bir İran insansız hava aracı olan Mohajer-6'yı düşürdüğünü de bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce, drone tedarikinin ikili ilişkilere ciddi bir darbe vurduğunu kaydetmişti.

Bakanlığın internet sitesinde, "Bu tür dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak, Ukrayna tarafı İran büyükelçisini akreditasyonundan yoksun bırakmaya ve ayrıca Kiev'deki İran Büyükelçiliği'nin diplomatik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdi" denildi.

Mesaj, Büyükelçi Manouchehr Moradi şu anda Ukrayna'da olmadığı için Büyükelçi vekiline iletildi.

Askeri uzmanlar, drone'ların Rusya için hem keşif hem de uygun hedefleri bulmak ve onlara saldırmak için zamanlarını harcayabilecek gezici mühimmatlar olarak faydalı olacağını söylüyor.

Ağustos ayında, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Tahran'dan satın alınan İran yapımı dronelar nedeniyle "sayısız başarısızlıkla" karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Kaynak: Amerika'nın Sesi, Mepa News