8 saniyelik akrobatik şov pahalıya patladı
Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne 69 bin 258 TL ceza verildi.
Antakya ilçesi EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.
