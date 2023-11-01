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Ekonomi 8 milyon kişi kullanıyor! Elektronik tebligat tasarruf sağlıyor
Ekonomi

8 milyon kişi kullanıyor! Elektronik tebligat tasarruf sağlıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:38:00 -
8 milyon kişi kullanıyor! Elektronik tebligat tasarruf sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 milyon kişinin kullanımına sunduğu elektronik tebligat (e-tebligat) sistemiyle bugüne kadar 121 milyondan fazla belgeyi elektronik ortamda bildirirken yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisel işlemlerin yürütülmesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Mükelleflerin beyan ve bildirim yükümlülüklerini hafifletmeye dönük projeler uygulamaya alınırken vergi beyannamelerinin tamamının e-beyanname sistemiyle alınmaya başlanması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, elektronik ortamda alınan beyanname sayısı 1,5 milyarı aştı. Sadece e-beyanname sistemiyle kağıttan yapılan tasarruf 750 milyon lirayı geçti.

Geliştirilen hazır beyan sistemiyle vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik ve güvenilir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığına intikali sağlanırken hatalar da asgariye indiriliyor. e-arşiv ve e-fatura uygulamalarının her birinden birer milyon, e-defter uygulamasından 467 bin mükellef yararlanıyor.

e-belge sayısı 30 milyarı aşacak

Ayrıca e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu gibi toplamda 10 e-belge uygulamasıyla 2023 yılı sonunda düzenlenecek belge sayısı 30 milyarı aşacak. Aylık ortalama 200 bin yoklama ve 50 bin denetim faaliyeti de yapılıyor.

Bu kapsamda e-yoklama sistemiyle yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçler elektronik ortamda yürütülerek sonuçların süratle analiz edilmesi sağlanıyor. Yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik yoklama sistemi hayata geçirilmişti. Sistemle yoklama ve denetim faaliyetleri mobil cihazlarla yerine getiriliyor. Sistemle mükelleflere ilişkin istenilen bilgilere her noktadan anlık ulaşılabiliyor.
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Diğer kurumlar da kullanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığınca 8 milyon kişinin kullanımına sunulan e-tebligat sistemiyle bugüne kadar 121 milyondan fazla belge elektronik ortamda tebliğ edildi ve yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf sağlandı.

Uygulama, diğer kamu kurumlarının da hizmetine sunulurken 4,5 milyon civarında belge elektronik ortamda tebliğ edildi.

Elektronik tebligat sistemi, tebliği gereken vergisel belgelerin, kurulan sistemle mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesi uygulaması olarak biliniyor. e-tebligat sistemini kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin kullanması gerekiyor. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler de sistemden yararlanabiliyor. e-Tebligat gönderildiğinde talep bildiriminde yer alan telefon numarasına SMS, e-posta adresine de bilgi gönderiliyor. e-tebligat sistemi ile yollanan belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor.

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