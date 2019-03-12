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8 Mart'ın iğrenç pankartlarına, Ankaralı kadınlardan tepki! "Kadınlığımızdan utandırdılar"

8 Mart Dünya kadınlar gününde 'kadına özgürlük' bahanesi ile bizzat 'kadınlar' tarafından açılan iğrenç afişlere, Ankaralı kadınlardan tepki yağdı.

12 Mart 2019 Salı 16:37

 Taha Emre Özdemir  Ankara  8 Mart dünya kadınlar gününde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte, feministler tarafından protesto yürüyüşleri yapıldı. Söz konusu etkinliklere katılan feministler, ahlak dışı, akıllara durgunluk veren iğrenç pankartlar açarak adeta ahlaksızlıkta yarıştılar. 8 Mart protestolarında açılan iğrenç pankartlara, Ankaralı kadınlardan tepki yağdı.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "8 Mart'ta kadınlar tarafından açılan ahlak dışı pankartlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız kadınlar, 8 Mart'ta protesto yürüyüşü yapanların ve açılan pankartların kendilerini temsil etmediğini ifade ettiler. Bu arada içlerinden bir kişi de sorumuza; "Kadınlığımızdan utandık" diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:37
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 8 Mart
  4. pankart

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