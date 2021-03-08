8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları | En güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları
Kadına şiddeti önlemek bahanesiyle Türk toplumuna dayatılan fesat sözleşmesi olarak da bilinen İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlarımızı korumayı bırak, aile yapımızı darma dağın ettiği bir gerçek iken, laikçi kafaların kadına şiddeti önlediğini söyleyerek sarıldıkları İstanbul Sözleşmesi’nin kadını korumada ne kadar çaresiz olduğu gün be gün görülmekte. Sokaklarımızdan her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleri özelikle de İstanbul Sözleşmesi dayatmasından sonra daha da artttığı bir gerçek iken, cennet ayakları altında olan annelerimiz-kadınlarımız her gün fesat sözleşmesinin kurbanı olmakta. 8 Mart dünya kadınlar günü olarak kutlansa da aslında yılın her bir günü anneler günüdür kıymetini bilene. Zira anneler kutsaldır. Kadınlar gününüz kutlu olsun eli öpülesi annelerimiz. İşte en güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde vatan, millet, din, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin annelerini başta olmak üzere tüm annelerimizin kadınlar günü kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun.
Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.
Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım. Kadınlar günün kutlu olsun.
Türk aile yapısını dinamitleyen ifsad sözleşmesinin tamamen çöpe atılması dileğiyle kadınlar günü kutlu olsun.