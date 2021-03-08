  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray zirve yarışında fırsatı tepti

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş AK Parti ve Fahrettin Altun açıklaması

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Kız babası Cumhuriyet yazarları sessiz! "Sokaklar daha güvenli" diyen Mine Söğüt'ün evde yaşadığı ortaya çıktı(!)

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Wall Street Journal'den 'Rusya' iddiası! Kremlin'den cevap geldi: Bu çok saçma

CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'den Gani'ye mektup: Türkiye'den bu konuda yardım isteyeceğiz
Gündem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları | En güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları
Gündem

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları | En güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları

Kadına şiddeti önlemek bahanesiyle Türk toplumuna dayatılan fesat sözleşmesi olarak da bilinen İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlarımızı korumayı bırak, aile yapımızı darma dağın ettiği bir gerçek iken, laikçi kafaların kadına şiddeti önlediğini söyleyerek sarıldıkları İstanbul Sözleşmesi’nin kadını korumada ne kadar çaresiz olduğu gün be gün görülmekte. Sokaklarımızdan her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleri özelikle de İstanbul Sözleşmesi dayatmasından sonra daha da artttığı bir gerçek iken, cennet ayakları altında olan annelerimiz-kadınlarımız her gün fesat sözleşmesinin kurbanı olmakta. 8 Mart dünya kadınlar günü olarak kutlansa da aslında yılın her bir günü anneler günüdür kıymetini bilene. Zira anneler kutsaldır. Kadınlar gününüz kutlu olsun eli öpülesi annelerimiz. İşte en güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:35:00 - 2021-03-08 09:41:06
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları | En güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde vatan, millet, din, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin annelerini başta  olmak üzere tüm annelerimizin kadınlar günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun.

kadınlar günü mesajları

Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.

Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım. Kadınlar günün kutlu olsun.

Türk aile yapısını dinamitleyen ifsad sözleşmesinin tamamen çöpe atılması dileğiyle kadınlar günü kutlu olsun.

kadınlar günü mesajı 

kadınlar günü mesajları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle itiraf görülmedi! 'Türkiye ile anlaşmadan doğal gaz satamayız'
Dünya

Böyle itiraf görülmedi! 'Türkiye ile anlaşmadan doğal gaz satamayız'

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, Rum kesiminin Türkiye ile anlaşma yapmadan doğal gaz satmasının imkansız olduğunu yazdı...
ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz
Dünya

ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz

Afganistan'da barış müzakerelerinden hiçbir sonuç çıkmazken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kabil hükümetine yolladığı mektupta Türki..
Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!
Dünya

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Terör örgütü üyesi olmakla terör proporgandası yapmak suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Gülten K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay