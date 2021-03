8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları | En güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları

Kadına şiddeti önlemek bahanesiyle Türk toplumuna dayatılan fesat sözleşmesi olarak da bilinen İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlarımızı korumayı bırak, aile yapımızı darma dağın ettiği bir gerçek iken, laikçi kafaların kadına şiddeti önlediğini söyleyerek sarıldıkları İstanbul Sözleşmesi’nin kadını korumada ne kadar çaresiz olduğu gün be gün görülmekte. Sokaklarımızdan her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleri özelikle de İstanbul Sözleşmesi dayatmasından sonra daha da artttığı bir gerçek iken, cennet ayakları altında olan annelerimiz-kadınlarımız her gün fesat sözleşmesinin kurbanı olmakta. 8 Mart dünya kadınlar günü olarak kutlansa da aslında yılın her bir günü anneler günüdür kıymetini bilene. Zira anneler kutsaldır. Kadınlar gününüz kutlu olsun eli öpülesi annelerimiz. İşte en güzel ve en anlamlı kadınlar günü mesajları.