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Ekonomi 8 Mart akaryakıt fiyatları! Brent petrol 84 dolar... İstanbul, Ankara, İzmir illerinde akaryakıtta son durum
Ekonomi

8 Mart akaryakıt fiyatları! Brent petrol 84 dolar... İstanbul, Ankara, İzmir illerinde akaryakıtta son durum

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:37:00 - 2024-03-08 16:54:17
8 Mart akaryakıt fiyatları! Brent petrol 84 dolar... İstanbul, Ankara, İzmir illerinde akaryakıtta son durum

Brent petrol ve dolar kurundaki artış ile akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor! Zamlarla gündemden düşmeyen brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 83,52 dolar olurken akaryakıt fiyatlarında işte son detaylar.

 

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası, Ankara ve İzmir'de 8 Mart 2024 tarihindeki güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,37 TL
Motorin fiyatı: 40,65 TL
İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,46 TL
Motorin fiyatı: 40,72 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara

Benzin fiyatı: 41,18 TL
Motorin fiyatı: 41,51 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,41 TL
Motorin fiyatı: 41,75 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle ve KDV hariç rafineri satış fiyatının belirlenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile belirleniyor. Belli bir fiyat değişim farkı kullanılarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.

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