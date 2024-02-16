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Gündem 8 kişi adliyede! Maden ocağı faciasında sıcak gelişme!
Gündem

8 kişi adliyede! Maden ocağı faciasında sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 12:19:00 -
8 kişi adliyede! Maden ocağı faciasında sıcak gelişme!

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

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