8 katlı binada can pazarı

Yangın, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binada çıktı. İddiaya göre, 8 katlı binanın en üst katındaki bir dairenin balkonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek balkonu sararken durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alındı daha sonrasında ise söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.