Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Çakmak, aynı zamanda Volkan Demirel ile de yola devam edeceklerini belirtti.
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Çakmak, aynı zamanda Volkan Demirel ile de yola devam edeceklerini belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkan Arda Çakmak Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Arda Çakmak'ın açıklamaları şöyle:
-Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz.
-Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak. -Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak.
