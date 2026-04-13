Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Çakmak, aynı zamanda Volkan Demirel ile de yola devam edeceklerini belirtti.

Foto - Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkan Arda Çakmak Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Arda Çakmak'ın açıklamaları şöyle:

Foto - Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray

-Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz.

Foto - Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray

-Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak. -Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak.

