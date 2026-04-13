Hedef 2061: Ertuğrul Doğan maddi destek bekliyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya ekonomik destek çağrısında bulundu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya ekonomik destek çağrısında bulundu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslendi. Doğan açıklamalarında ekonomik destek çağrısında bulundu.
Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:
-Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular. Trabzonspor’un iş adamlarımızı, taraftarlarımızı TS Club’un yaptığı kampanyalara katılmaya, forma almaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kombinelerini de çıkaracağız. Taraftarlarımızı buna da davet edeceğiz.
-Şu anda bir loca kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızdan iş insanlarımızı localarımızı almaya davet ettik. Sağ olsunlar karşılıksız kalmadı. Nevzat Aydın’a, Esat Emanet’e teşekkür ediyorum. -Trabzonlu olmayıp Trabzonsporlu olanlar bizim açımızdan çok farklı insanlar. Bu, Trabzonspor’un büyüklüğünü gösteriyor. Sayın Nevzat Aydın’a ve Nevzat Kaya’ya teşekkür ediyorum. Birçok iş adamı arkadaşımızı aradım, destek veren herkese tek tek teşekkür edeceğim.
-Localarını 2040 yılına kadar uzatan yönetici arkadaşlarımız var. Hedefimiz 2061. İnşallah desteklerle bu süreç devam edecek. Bu bizim için çok önemli.
-Trabzonspor’da maaşların gününde yatması, primlerin ödenmesi en önemli konudur. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu an, profesyonel bir anlayışla yönetildiğinde camianın gücüyle her yıl her mücadeleyi verir. Herkes çok rahat olsun.
