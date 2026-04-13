  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım maliyetlerini artırdı Almanya ekonomik çöküşün eşiğinde Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi ‘Milli meselemiz’ diyen Gürlek’ten bomba açıklama! “119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz” Netanyahu Erdoğan'a karşı salyalarını akıtmaya başladı! Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar 2 buçuk yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu önünde polise saldırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme Bolu’daki Kurban vurguncuları birbirine girdi Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı! Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum
Dünya ABD, İran’dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler
Dünya

ABD, İran'dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD, İran'dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen gizli nükleer diplomasi, Washington’un ‘aşırı’ talepleriyle kilitlendi. Saldırıların durdurulması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması karşılığında İran’dan uranyum zenginleştirmeyi tam 20 yıl boyunca dondurmasını isteyen ABD, Hürmüz Boğazı’nda da ‘vergisiz seyrüsefer’ dayatmasında bulundu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saat süren müzakerelerin anlaşmasız sona erdiğini açıklarken, İran tarafı masadaki talepleri ‘küresel zorbalık’ olarak niteledi.

ABD ile İran arasında Pakistan’da kalıcı ateşkes için yapılan görüşmelerde, saldırıların sona ermesi ve dondurulmuş fonların bir kısmının serbest bırakılması karşılığında Washington’un Tahran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği ileri sürüldü.

İsrail basınındaki haberlerde, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için yapılan müzakerelerde ABD'nin, dondurulmuş fonların belirli bir kısmını serbest bırakmayı ve saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Buna karşılık Washington yönetiminin, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği, ayrıca zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir vergi ödemeksizin serbest seyrüsefer hakkı tanınmasını talep ettiği ifade edildi.

Haberlerde, İran tarafının, "Tahran’dan gelen talimatların aksine" nükleer meseleyi görüştüğü ancak taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının büyük boyutlarda olduğu kaydedildi.

PAKİSTAN’DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında temas
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında temas

Dünya

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında temas

Pakistan'dan barış görüşmelerine dair açıklama geldi
Pakistan'dan barış görüşmelerine dair açıklama geldi

Gündem

Pakistan'dan barış görüşmelerine dair açıklama geldi

Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti
Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti

Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti

Beyaz Saray, Pakistan'daki görüşmeyi teyit etti
Beyaz Saray, Pakistan'daki görüşmeyi teyit etti

Dünya

Beyaz Saray, Pakistan'daki görüşmeyi teyit etti

İran heyeti de Pakistan’dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"
İran heyeti de Pakistan’dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

Gündem

İran heyeti de Pakistan’dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

Fidan'dan kritik İslamabad trafiği!
Fidan'dan kritik İslamabad trafiği!

Gündem

Fidan'dan kritik İslamabad trafiği!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kopsar

ABD...; Bu ne böyle aptalca, salakça bir istek ? Geriye İran'dan istemediğin bir şey kaldı Bebek katili Şeytan yahunun elin öpün demen,,? Bu Milleti sen Maduronun milletimi sandın..? Şimdi yapacağın tek şey kudurman..!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23