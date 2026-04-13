  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım maliyetlerini artırdı Almanya ekonomik çöküşün eşiğinde Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi ‘Milli meselemiz’ diyen Gürlek’ten bomba açıklama! “119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz” Netanyahu Erdoğan'a karşı salyalarını akıtmaya başladı! Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar 2 buçuk yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu önünde polise saldırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme Bolu’daki Kurban vurguncuları birbirine girdi Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı! Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum
Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu
Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul’da sahte faturalarla lüks araçların değerini düşük göstererek devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan ünlü galerici, Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında lüks araçlara el konulurken, galeri sahibi Serhat A.’nın uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri, Florya’da bulunan lüks galeriye ait evrakları mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, Avrupa’dan ithal edilen ve gerçek değeri yaklaşık 12 milyon TL (210 bin 180 Euro) olan lüks bir otomobilin, gümrüğe 1 milyon 800 bin lira (34 bin 180 Euro) olarak beyan edildiği ortaya çıktı. Fatura üzerinde tahrifat yaparak devleti zarara uğratan "paralel ithalat" çetesinin yöntemi deşifre edildi.

Suçu mali müşavirine attı

Soruşturma kapsamında henüz tescil edilmemiş plakasız araçlara el konulurken, ifadesi alınan galeri sahibi Serhat A. suçlamaları reddederek sorumluluğu mali müşavirine yükledi. Şirketin tek imza yetkilisi olmasına rağmen beyannameleri Bülent Y.’nin düzenlediğini iddia eden Serhat A.’ya karşılık, mali müşavir Bülent Y. böyle bir yetkisinin bulunmadığını ifade ederek kendisini savundu.

Sahtecilikten sonra uyuşturucu baskını

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Serhat A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "gümrük vergilerini ödemeksizin ülkeye mal sokmak" suçlarından iddianame hazırladı. Yargılama süreci devam ederken polisin galeriye düzenlediği uyuşturucu baskınında; satışa hazır halde paketlenmiş kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Serhat A., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlıktan kaçakçılığa geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk çeyreğine dair operasyon verilerini paylaştı. Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 233 adet aracın yakalandığı belirtildi. Ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kopgds

Bu tip kanunsuzlari bu devlet artık sıcak yataklarda beslemesin. Taş ocağı yokmu Türkiye'de veya kömür ocağı..! Devleti soyanı Çin'de ne yapıyorlar; Kızgın kuru kazana atıp ateşi yakıyorlar...! İşte böyle temizlik gerek tosun besler gibi beslemek değil..?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23