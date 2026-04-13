Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri, Florya’da bulunan lüks galeriye ait evrakları mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, Avrupa’dan ithal edilen ve gerçek değeri yaklaşık 12 milyon TL (210 bin 180 Euro) olan lüks bir otomobilin, gümrüğe 1 milyon 800 bin lira (34 bin 180 Euro) olarak beyan edildiği ortaya çıktı. Fatura üzerinde tahrifat yaparak devleti zarara uğratan "paralel ithalat" çetesinin yöntemi deşifre edildi.

Suçu mali müşavirine attı

Soruşturma kapsamında henüz tescil edilmemiş plakasız araçlara el konulurken, ifadesi alınan galeri sahibi Serhat A. suçlamaları reddederek sorumluluğu mali müşavirine yükledi. Şirketin tek imza yetkilisi olmasına rağmen beyannameleri Bülent Y.’nin düzenlediğini iddia eden Serhat A.’ya karşılık, mali müşavir Bülent Y. böyle bir yetkisinin bulunmadığını ifade ederek kendisini savundu.

Sahtecilikten sonra uyuşturucu baskını

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Serhat A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "gümrük vergilerini ödemeksizin ülkeye mal sokmak" suçlarından iddianame hazırladı. Yargılama süreci devam ederken polisin galeriye düzenlediği uyuşturucu baskınında; satışa hazır halde paketlenmiş kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Serhat A., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlıktan kaçakçılığa geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk çeyreğine dair operasyon verilerini paylaştı. Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 233 adet aracın yakalandığı belirtildi. Ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.