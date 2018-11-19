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8 katlı binada büyük panik! Herkes sokağa döküldü

Bursa’da 8 katlı binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtardı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:01
8 katlı binada büyük panik! Herkes sokağa döküldü

Bursa’da 8 katlı binanın 4. katında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan bina sakinleri ise sokağa döküldü. Ekipler yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtardı.

Kendileri söndürmeye çalıştı

Yangın Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın Ayşegül K. ve oğlu Bartu H.’nın ikamet ettiği 4. katındaki dairede buzdolabının motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Anne-oğul kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadı.

İtfaiye geldi, bina sakinleri sokağa döküldü

 

Kendilerini panikle dışarı atan anne-oğul durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede binayı saran dumanlar nedeniyle bölgeye çok sayıda sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle büyük korku yaşayan site sakinleri ise sokağa döküldü. Yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay yerinde tedavi edildiler

 

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangının çıktığı dairede bulunan Ayşegül K., Bartu H. ve üst katta dumandan etkilenen 2 kadın kontrol amaçlı olay yerinde tedavi altına alındı. Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:01
  1. Bursa
  2. yangın
  3. büyük panik
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