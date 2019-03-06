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8 kadından biri meme kanseri

Edirne’de, özel bir hastanede Genel Cerrahi Meme Endokrin Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Prof.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:42
8 kadından biri meme kanseri

Edirne’de, özel bir hastanede Genel Cerrahi Meme Endokrin Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Atakan Sezer’in katılımıyla ‘Meme Kanseri Söyleşisi’ düzenlendi. Sezer, her 8 kadından birisinin meme kanserine yakalandığını söyledi.


Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide konuşan, Genel Cerrahi Meme Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Atakan Sezer, her 8 kadından birisinin meme kanserine yakalandığını belirtti.


Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Prof. Dr. Atakan Sezer, kadınlara minnettar olduklarını söyledi. Her dört kadından birinin meme şikayetleri ile ilgili bir doktora başvurduğunu belirten Prof. Dr. Sezer, “Bu kadınların yüzde 80’nin de iyi huylu bir meme hastalığı, yüzde 20’sinde ise meme kanseri var. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre meme kanseri kadınlardan yüzde 23 ile en çok görülen kanser türü. Meme kanseri ölüm sebepleri arasında birinci sırada” dedi.


Memenin yapısı hakkında da detaylı bilgi veren Prof. Dr. Sezer, “Meme kanseri en hızlı artan kanserlerin başında yer alıyor. 8 kadından biri meme kanseri. Her 3 dakikada bir meme kanseri tanısı konuluyor. Türkiye’de her yıl 30 bin kadına tanı konuluyor. Tedavi edilmeyen bir meme kanseri hastası en fazla 36 ile 40 ay arasında yaşıyor. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski de artıyor. Meme kanserinin yüzde 99’u kadınlarda yüzde 1’i ise erkeklerde görülüyor. Aile öyküsünün olması riski arttırıyor. Meme kanserinin yüzde 5 ile 10’u genetik” diyerek risk faktörlerini açıkladı.


Prof. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinin belirtileri hakkında da katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi; kendi kendini muayenenin önemine değindi. Sezer, daha sonra da katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:42
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