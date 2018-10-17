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8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'ye yönelik 8 ilde başlatılan operasyonda Bylock kullanıcısı 36 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:43
8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi tarafından Bylock Kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda gözaltının olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:43
  1. İstanbul
  2. Bylock
  3. fetö
  4. FETÖ üyesi

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