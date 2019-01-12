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8 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda tutuklama var

Sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yapanlara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 28 kişiden 20'si tutuklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:25
8 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda tutuklama var

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçlarından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 Ocak'taİstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:25
  1. Şanlıurfa
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Burdur
  6. Bolu
  7. Balıkesir
  8. İstanbul
  9. dolandırıcılık operasyonu
  10. sahte belge operasyonu
  11. Gözaltılar var
  12. Tutuklama kararı

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