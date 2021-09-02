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Gündem 8 il için afet uyarısı!
Gündem

8 il için afet uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yoğun yağış beklenen iller açıklandı. Ayrıca vatandaşlara afet uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 08:06:00 - 2021-09-02 08:10:34
8 il için afet uyarısı!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un doğusu ve Ordu'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor, yağışların kuvvetinin ise metrekareye 21-60 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra, Kastamonu'nun iç ve doğu kesimleri ile Çorum çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Trabzon'da sel felaketi

Trabzon'un Yomra ilçesi akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Gürsel mahallesinde bazı evler su baskınlarına maruz kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Karadeniz için kuvvetli yağışların olacağını ve olası afetlere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Mahalle sakinleri ve Yomra Belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale ederken, belediye ekipleri yağmur sularının getirdiği taş ve çamur yığınları iş makineleri ile temizledi.

Ekipler, çamur ve taş yığınlarını temizlemek için yoğun çaba harcarken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık mahalleye gelerek ekiplerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Arsin ve Yomra ilçesindeki çok sayıda köy yolunda küçük çaplı heyelanlar yaşandı, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

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