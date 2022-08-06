8 gündür sus pus olan Ümit Özdağ'a sert tepki

YENİ AKİT ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir iddia ortaya atarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la ilgili; "Yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" demişti. Bakan Varank sert tepki göstermiş ve iddiaları ispata çağırmıştı. Özdağ 8 gündür suskun kalınca Bakan Varank tepkisini "Karakter yoksunu" diyerek sürdürdü, Ümit Özdağ ise sus pus oldu.

"Tartışma nasıl başladı"

Bakan Varank ve Ümit Özdağ arasındaki tartışma 28 Temmuz'da başladı.

Özdağ yaptığı bir konuşmada; "Mustafa Varank 'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" dedi.

Bakan Varank: Benim çalışan bir yiğenim bile yok"

Bunun üzerine Mustafa Varank iddialara cevap vererek şu paylaşımı yapmıştı:

"Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış.

Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yiğenim yok. Hepsinin yaşları küçük.

Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri"

Özdağ ispat edemedi, lafı gürültüye boğma telaşına düştü

Bakan Varank'ın "iddianı ispatla" çağrısına cevap veremeyen Ümit Özdağ işi sulandırmaya çalışarak; "Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın." demekle yetindi ve iddiasını ispatlayamadı.

"Son sözü Bakan Varank söyledi"

İddiasını ispatlayarak "isimleri vermek" yerine kuru gürültü ile mevzuyu uzatan Özdağ'a karşı Bakan Varank'ın son yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Genel Başkanım diye ortada gezen karakter yoksunu @umitozdag, benim iki yeğenimi kamuda üst düzey görevlere getirdiğim, adli olaylara karışınca yakın zamanda yerlerini değiştirdiğim YALANINI ortaya atalı 8 gün oldu.

Ya ispat edecek ya da yalan söylediğini itiraf edecek!"