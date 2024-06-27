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Yerel 8 gündür haber alınamayan Muhammet için ekipler seferber oldu
Yerel

8 gündür haber alınamayan Muhammet için ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-27 18:48:00 -
8 gündür haber alınamayan Muhammet için ekipler seferber oldu

İstanbul Avcılar'da Firizköy’deki At çiftliğine gelip ve ortadan kaybolan 8 gündür kendisinden haber alınamayan Muhannet El Muhammet (17) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları arkadaşının verdiği ifade doğrultusunda Firuzköy'de bulunan Küçükçekmece gölü ve kanalın çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

19 Haziran Çarşamba günü Firuzköy Mahallesi'nde Muhannet El Muhammet, kardeşi ve arkadaşı E.S.(17) ile birlikte bir at çiftliğinde gece vakti buluştu. 

Buluşmadan sonra Muhannet El Muhammet ve arkadaşı E.S., yasaklı madde içmek için at çiftliğinden ayrılarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş araziye gittiler. E.S., sabah uyandığında Muhammet'i yanında göremedi. Olayın ardından Muhammet'e ulaşamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Muhammet'in arkadaşının ifadesini aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri ve arama kurtarma ekipleri, at çiftliği ve çevresinde arama çalışması başlattı.

8 gündür Muhammet'ten haber alamayan yakınlarının endişesi arttı. Polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Muhammet'in düşmüş olabileceği Küçükçekmece Gölü çevresindeki su kanalında dalgıçlar tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan tüm aramalara rağmen henüz sonuç alınamadı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

 

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