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Gündem 8 gün süren yangın son buldu
Gündem

8 gün süren yangın son buldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 01:13:00 -
8 gün süren yangın son buldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Yangın nihayet son buldu ve soğutma çalışmaları başladı." diyerek destek verenlere teşekkürlerini sundu.

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bölgedeki yangınların sona erdiğini ve artık sadece soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Yangın nihayet son buldu"

Oktay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yurttaşlarım, yangın nihayet son buldu ve soğutma çalışmaları başladı. Bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra hep birlikte yaralarımızı saracağız. Marmaris'imizi tekrar güzel günlerine kavuşturacağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun."

Destek verenlere teşekkür etti

Yangınların 8 gün sonra nihayet sona erdiğini söyleyen Oktay, "Emeği geçen, başta orman işçilerimize, itfaiye personelimize, köylülerimize, gönüllülerimize, farklı illerden bize destek olmaya gelen tüm belediye işçilerimize, orman çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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