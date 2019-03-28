8 farklı Brexit önergesi çoğunluk desteği alamadı İngiliz parlamentosunda oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamadı

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oyladı. Oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamadı. Oylanan 8 Brexit önergesi - Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma - İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi - İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi - İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi - İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması - 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi - Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması - Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi.

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