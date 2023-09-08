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Tarih 8 Eylül 2003: Eski Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefatı
Tarih

8 Eylül 2003: Eski Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefatı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 06:15:00 -
8 Eylül 2003: Eski Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Vali Recep Yazıcıoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948’de Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yazıcıoğlu’nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.



Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat’a vali atandı. O dönemde Türkiye’nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle “Yılın Bürokratı” seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın’a bu kez 1989 yılında vali atandı.



Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti. Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan’a atandı. Erzincan’da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.



Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan’ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi. Recep Yazıcıoğlu, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003’te hayatını kaybetti. Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verilen Yazıcıoğlu’nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

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