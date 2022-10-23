“8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş kişilerin haklarının iade edilmesini istiyoruz”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, bu durumun Türkiye’nin demokratik süreçlerinin güçlendirilmesine hiçbir fayda sağlamadığını aksine yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini anlattı. Arslan, bu sorunun çözümünde önemli düzenlemeleri, gelişmeleri beklediklerini ifade ederek, “Talebimiz şu, 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş bütün emekçiler, eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanmalı. Getirilen bundan sonraki düzenlemelerin yeni işe girenler için olmasını biz de kabul ediyoruz ama 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş insanların haklarının iade edilmesini istiyoruz. Bu konuda ciddi bir kararlılık gösteriyoruz. Bunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz” dedi.