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Ekonomi “8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş kişilerin haklarının iade edilmesini istiyoruz”
Ekonomi

“8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş kişilerin haklarının iade edilmesini istiyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen “Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu” toplantısına katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:14:00 -
"8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş kişilerin haklarının iade edilmesini istiyoruz"

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, bu durumun Türkiye’nin demokratik süreçlerinin güçlendirilmesine hiçbir fayda sağlamadığını aksine yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini anlattı. Arslan, bu sorunun çözümünde önemli düzenlemeleri, gelişmeleri beklediklerini ifade ederek, “Talebimiz şu, 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş bütün emekçiler, eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanmalı. Getirilen bundan sonraki düzenlemelerin yeni işe girenler için olmasını biz de kabul ediyoruz ama 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş insanların haklarının iade edilmesini istiyoruz. Bu konuda ciddi bir kararlılık gösteriyoruz. Bunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

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