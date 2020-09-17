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Aktüel 8. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası uzun metraj yarışması jürisi açıklandı
Aktüel

8. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası uzun metraj yarışması jürisi açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:52:34 -
8. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası uzun metraj yarışması jürisi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sinemaseverler ile 8'inci kez buluşmaya hazırlanan Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığına ise Polonyalı senarist ve yönetmen Joanna Kos-Krauze getirildi.

"My Nikifor", "Plac Zbawiciela", "Papusza" ve "Birds Are Singing in Kigali" filmleriyle bilinen Krauze'ye jüride Ismet Sijarina, Nariman Aliyev, Anna Katchko ve Zlatko Vidackovic eşlik edecek.

- Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 5 ödül dağıtılacak

Jüri bu sene 50 bin liralık "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülünün yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü" olmak üzere toplam 5 kategoride 95 bin liralık ödül dağıtacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.


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