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Siyaset

8 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından 8 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:53:00 -
8 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından flaş gelişmeyi takipçileri ile paylaştı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün partimize 'Gaziantep, Araban', 'Yalova, Tavşanlı', 'Muş, Yeşilova', 'Muş, Serinova', 'Muş, Kızılağaç', 'Muş, Kırköy', 'Elazığ, Bükardı', 'Elazığ, Erimli' Belediye Başkanları katıldı. Rabbim berabece milletimize hayılı işler yapmayı nasip etsin." dedi.

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