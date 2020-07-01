8 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından 8 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından flaş gelişmeyi takipçileri ile paylaştı.
Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün partimize 'Gaziantep, Araban', 'Yalova, Tavşanlı', 'Muş, Yeşilova', 'Muş, Serinova', 'Muş, Kızılağaç', 'Muş, Kırköy', 'Elazığ, Bükardı', 'Elazığ, Erimli' Belediye Başkanları katıldı. Rabbim berabece milletimize hayılı işler yapmayı nasip etsin." dedi.