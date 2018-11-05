8. aydan önce glutenli besin vermeyin

Bu alerji buğday, arpa, yulaf ve tahıllarda bulunan ve günümüzde birçok gıdada kıvam verici olarak da kullanılan gluten maddesine bağırsakların hassasiyet göstermesi sonucunda ortaya çıkar.

Yediğimiz tüm besinler midede hazmedildikten sonra ince bağırsakta bulunan villus çıkıntıları tarafından emilerek kana karışır. Gluten maddesi villusları yok ettiği için bu alerjiye sahip olan bebek ve yetişkinler vücut için gerekli olan besin maddelerini alamamaya başlar. Ve bu durum bağışıklık sisteminde birtakım problemler oluşmasına sebep olur.

-Bebeğimde gluten alerjisi var, bu çölyak hastası olduğu anlamına mı geliyor?

Bebeklik ve çocukluk döneminde sindirim sistemi alerjenlere karşı çok hassastır. Özellikle bir yaşına kadar ortaya çıkan birçok alerji, hayatın ilerleyen yıllarında devam etmez. İki yaşına gelen bir çocuk 6 aylık bir bebeğe göre alerjenlere karşı çok daha dayanıklıdır. Bu sebeple bebeğinizin glutene reaksiyon göstermesi ileride çölyak hastası olacağı anlamına gelmez. Birçok bebek 6 aylıkken reaksiyon gösterdiği bir yiyeceğe birkaç ay sonra bile reaksiyon göstermeyebilir.

-Gluten alerjisiden kaçınmak için ne yapmam gerekir?

Özellikle ailede genetik bir yatkınlık varsa, glutenli tahılları bebeğinize 8 aydan önce vermemenizi tavsiye ediyoruz. Genetik bir yatkınlık yoksa bile tedbirli olmak için 8. aya kadar bekleyebilir, tahıl olarak pirinç gibi gluten içermeyen tahılları tercih edebilirsiniz.

-Bebeğimin gluten alerjisi olduğunu nasıl anlarım?

Gluten alerjisi, belirtileri birçok hastalığın belirtileriyle aynı olmasından dolayı en zor fark edilen alerjilerden biri olarak biliniyor. Bebeklik, ergenlik veya yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilen bu alerji her dönemde farklı şekilde kendini gösteriyor.

Eğer bebeğiniz glutenli gıdalar tüketmeye başladıktan sonra kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, huysuzluk ve büyüme geriliği gibi belirtiler gösteriyorsa gluten alerjisinden şüphelenebilirsiniz. Ancak gluten alerjisi genetik bazlı bir hastalık olduğu için ailenizde gluten alerjisi olan varsa, bebeğinizi belirtilerden önce kontrol ettirmenizde fayda var.



Bebeğinizin gluten alerjisi olup olmadığını anlamak için 3 gün bekleme kuralını uygulayın. Glutenli besinlerden -uzmanların tavsiyesine göre- sabah veya öğlen bebeğinize küçük bir miktar vererek 3 gün boyunca gözlemleyin.

Eğer bu 3 gün sürecinde bebeğinizde kusma, ishal, huysuzluk gibi olağan dışı belirtiler ortaya çıkıyorsa gluten alerjisinden şüphelenebilirsiniz.

-Doktora ne zaman başvurmalıyım?

3 gün bekleme kuralını uyguladıktan sonra bebeğiniz gluten alerjisi belirtilerini göstermeye devam ediyorsa hemen doktora başvurmanızda fayda var.

Doktorunuzun hazırlayacağı glutensiz besinlerden oluşan diyet sonucu bebeğinizin sağlığı eskisine dönecektir.

Diyeti uygulamaya başladıktan kısa bir süre sonra bebeğinizin bağırsağında bulunan ve glutenli gıdalar sonucu etkisini yitiren villuslar eskisi gibi çalışmaya devam eder.

Ancak herhangi bir glutenli gıda tüketimi bebeğinizdeki sıkıntının tekrarlanmasına sebep olacağı için artık yediği gıdalara çok dikkat etmeniz gerekecektir.

-Bebeğime hangi gıdaları verirken dikkat etmem gerekir?

Buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi besinler en çok bilinen glutenli gıdalardır.

Gluten alerjisi olan miniklere bu besinler yerine pirinç, patates, nohut, mercimek, kestane, fasulye, fındık gibi besinleri ve bu besinlerden elde edilen un ve nişastaları rahatlıkla verebilirsiniz.

Piyasada bulunan birçok ürünün içinde gluten bulunduğu için bebeğinize vereceğiniz besinlerin mutlaka “glutensizdir” etiketli olmasına ve içindekileri okumaya dikkat edin.

Bebeğinizin glutenli olduğu için tüketemediği gıdalarda bulunan besin değerlerini olabildiğince aynı değerlere sahip gıdalarla almasını ihmal etmeyin.

Çölyak hastalığı sadece döküntü değil, aynı zamanda nöbetler, vücudun her yerinde yorgunluk ve kaşıntı yapar. Çölyak hastalığı peynir altı suyu, çavdar, arpa, buğday dahil olmak üzere bazı besinlerdeki gluten proteini absorbe edilemez yani bağırsaklarla ilgili olan bir hastalıktır.