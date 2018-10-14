0553 313 94 23

8 ayda hafız oldu

Suriye’deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Adıyaman’a yerleşen ve Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu’na başlayan 11 yaşındaki Suriyeli Raftan el Ahmet, 8 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

14 Ekim 2018 Pazar 11:30
8 ayda hafız oldu

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Adıyaman’a yerleşen 11 yaşındaki Suriyeli Raftan el Ahmet, 8 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlık belgesi almanın sevincini yaşıyor. El Ahmet, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce Suriye’nin Hama kentinden Esed zulmünden kaçarak ailesiyle birlikte Adıyaman’a sığındığını ve Kur’an okumayı çok sevdiğini söyledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:30
  1. Adıyaman
  2. Hafızlık
  3. suriyeli mülteci
  4. diyanet işleri başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Papaz Brunson'ın serbest bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
    1. Papaz Brunson'ın serbest bırakılması..
    2. 8 ayda hafız oldu
    3. Takla atarak çatıdan çatıya atladı
    4. AK Partili Cevdet Yılmaz açıkladı!..
    5. 3 kıtada 23 bin hastaya uzandık
    6. Evini yıkmak için gelen ekiplere karşı..
    7. Türkiye genelinde dev operasyon! 3 bin..
    8. İstihbarat enseliyor yargı bırakıyor
    9. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, New York..
    10. Ali Karahasanoğlu 'Brunson'..
    11. Güzelyurt Merkez Camii yeniden ibadet..
    12. Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskisi..
    13. Bakan Süleyman Soylu'dan hafta sonu..
    14. Trabzon'da bulundu! Dünyanın en..
    15. Ölmeden mezarlarını kazdırdılar
    16. Türkiye IMF'de İcra Direktörü oldu!
    17. Katar'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    18. "Brunson ve Kaşıkçı olayları gösterdi..
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. İzin gününüzde dikkat! Meteoroloji..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu