8 ayda hafız oldu

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Adıyaman’a yerleşen 11 yaşındaki Suriyeli Raftan el Ahmet, 8 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlık belgesi almanın sevincini yaşıyor. El Ahmet, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce Suriye’nin Hama kentinden Esed zulmünden kaçarak ailesiyle birlikte Adıyaman’a sığındığını ve Kur’an okumayı çok sevdiğini söyledi.