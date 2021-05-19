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Gündem 8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi
Gündem

8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne teröristler 2 maket uçakla saldırı düzenledi. Saldırısı sonrası herhangi bir zaiyat olmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 01:25:00 - 2021-05-19 01:31:43
8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Valilik'ten açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadeleri yer aldı.

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