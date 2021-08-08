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Yaşam 8 Ağustos koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Yaşam

8 Ağustos koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

8 Ağustos kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Milyonlarca kişi 8 Ağustos verilerini araştırmaya başladı. Peki, vaka sayıları arttı mı? Koronavirüs güncel vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-08-08 19:30:00 - 2021-08-08 19:41:32
8 Ağustos koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında haziran ayında 5 binli rakamlara inilmesine rağmen temmuz ayının ikinci haftasından itibaren delta virüsün de etkisiyle vakalar tırmanışa geçti. Peki, bugün kaç vaka var?

8 Ağustos koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

8 Ağustos Pazar günü 239.637 test yapıldı. Yeni vaka sayısı ise 22.699 olarak açıklandı. Son 24 saatte Türkiye'de 108 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vakalarla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, paylaşımında "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" ifadelerini kullandı. 

 

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