Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Zayıflama iğneleri zararlı mı?

Leptin hormonu nedir? Leptin, ağırlıklı olarak yağ dokusu tarafından üretilen ve beynin enerji dengesiyle ilgili merkezlerine sinyal gönderen bir hormondur. Vücudun enerji depoları hakkında bilgi ileten leptin, iştahın düzenlenmesinde önemli rol oynar. Ancak leptinin doğrudan yağları eriten bir hormon olarak tanımlanması bilimsel açıdan eksik bir açıklamadır. Leptin, enerji dengesini düzenleyen karmaşık hormonal sistemin parçalarından biridir. Obezitesi bulunan bazı kişilerde leptin düzeyleri yüksek olmasına rağmen hormonun etkilerine karşı duyarlılık azalabilir. Bu durum leptin direnci olarak adlandırılır. İnsülin hormonu yağ depolar mı? İnsülin, kan şekerinin düzenlenmesinde görev alan temel hormonlardan biridir. Ayrıca vücudun enerji kullanımını ve depolanmasını etkiler. İnsülinin yağ depolanmasını destekleyen etkileri bulunmakla birlikte kilo alımı ve kaybı yalnızca tek bir hormonun düzeyine bağlı değildir. Beslenme düzeni, fiziksel aktivite, uyku, genetik özellikler ve metabolik sağlık gibi birçok faktör kilo kontrolünde rol oynar. Zayıflama iğneleri faydalı mı, zararlı mı? Günümüzde obezite tedavisinde kullanılan bazı enjeksiyon ilaçları, GLP-1 reseptör agonistleri veya GLP-1/GIP üzerinden etki gösteren ilaçlar arasında yer alıyor. Bu ilaçlar iştahı azaltarak, tokluk hissini artırarak ve alınan enerji miktarını düşürerek kilo kaybına yardımcı olabiliyor. Klinik araştırmalar, uygun hastalarda ve tıbbi takip altında kullanıldıklarında bu ilaçların anlamlı kilo kaybı sağlayabildiğini gösteriyor. Ancak her ilaç gibi zayıflama iğnelerinin de yan etkileri ve kullanım kısıtlamaları bulunuyor. Bulantı, kusma, ishal ve kabızlık sık görülebilen yan etkiler arasında yer alırken bazı hastalarda daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle zayıflama iğneleri, yalnızca estetik amaçlarla veya doktor değerlendirmesi olmadan kullanılmamalı. Canan Karatay'ın leptin hormonuna ilişkin açıklamaları kilo kontrolündeki hormonal mekanizmalara dikkat çekse de bu değerlendirmeler, zayıflama iğnelerinin etkisiz veya herkes için zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Zayıflama tedavisinde hangi yöntemin uygun olduğuna kişinin sağlık durumu, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkları ve kullandığı ilaçlar değerlendirilerek hekim tarafından karar verilmesi gerekiyor.