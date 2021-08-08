8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos 2021 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu paylaştığı tweetinde, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.