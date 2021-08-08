  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı
Pakistan'da bombalı saldırı
Bakan Gül: Orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız
Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var
Sağlık 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 19:46:00 - 2021-08-08 19:49:51
8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos 2021 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu paylaştığı tweetinde, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay