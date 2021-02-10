  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 7'nci kattan düşen adamın feci ölümü
Yerel

7'nci kattan düşen adamın feci ölümü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 7'nci kattan düşen 32 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 07:24:00 -
7'nci kattan düşen adamın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre olay; saat 03.00 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesi, 75. Yıl Mahallesi, 1609 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Okay Coşar (32), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13 katlı bir apartmanın 7'inci katından, sitenin bahçesine düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Coşar, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına hayati uyarı
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına hayati uyarı

İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarına piyasadaki dalgalanmayı fırsat bilen 'çakal sürüsüne' dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek haya..
LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı
Gündem

LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı

Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medyadan LGBT'li sapkınlara iş teklif etti.
Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'
Gündem

Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'

Bloomberg, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'de taviz vermeye hazır olduğunu iddia etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay