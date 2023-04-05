7'li koalisyondan yeni tiyatro... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu fena yakalandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabılarla basması kamuoyunda infiale neden oldu.

Seccade tartışmaları gündemdeki yerini korurken CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da seçim çalışmalarına devam etti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'na methiyeler dizen başörtülü kadının, tesettürlü olmadığı ve Özlem Şahinoğlu isimli CHP üyesi bir ‘tiyatrocu’ olduğu iddia edildi.

Hesabını kilitledi

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Özlem Şahinoğlu’nun açıklama yapmadan hesabını kilitlemesi dikkat çekti. Profilindeki bilgiye göre, Şahinoğlu'nun Marmaris'te yaşadığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin vazgeçilmez propaganda yöntemi

Trabzon’da ortaya çıkan görüntüler CHP’nin her seçimde denediğin propaganda yöntemi olarak biliniyor.

İşte CHP’nin geçmişte ortaya çıkan seçim mizansenlerinden bazıları:

- Mayıs 2022’de CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli şahıs, “Kağıt toplayıcısıyım, açım geçinemiyorum” ifadesinde bulundu. Nusret Güllü, sözlerinin devamında yırtık terliğini çıkararak, "Bunu da çöpten alıp giymiştim" diye konuştu.

- 23 Haziran 2019 Yerel Seçimleri’nden hemen önce bir sokak röportajında konuşan bir şahıs, önce AK Parti’ye oy verdiğini sonrasında CHP’ye oy vereceğini iddia etti. Algı operasyonuyla seçmenleri manipüle etmeye çalışan şahıs, "Bir önceki seçimde Binali Bey'e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz, yüzü daha sevecen" diye konuştu. Kısa süre sonra şahsın CHP Meclis üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etti. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.

- Maddi imkansızlıklar yaşadığını iddia eden Furkan Şahin isimli bir genç, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia etti. Sosyal medya hesaplarından maddi durumunun iyi olduğu ortaya çıkan Şahin’in CHP siyasetçilerle fotoğraf çektirdiği görüldü.

- Nisan 2022’de Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da “elektriksiz” diye ziyaret ettiği ailenin kaçak kullandığı elektriği o esnada kapattığı, ziyaretin ardından yeniden kaçak elektrik kullanmaya devam ettiği saptandı.



- Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde gittiği bir evde elektriğin 4 aydır kesik olduğunu iddia etti. Ziyaret tarihinde hanenin elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiş, Kılıçdaroğlu eve gittiğinde ise şalterin indirildiği ortaya çıktı.

- Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da “4 aydır elektriğinin kesik olduğu” iddiasıyla evine gidip şov yaptığı Güllü Demir’in evinin elektriği olduğu, ancak ziyaret sırasında şalter indirilerek cereyanların bilerek kesildiği belgelendi.

- Kılıçdaroğlu’nun “10 aydır elektriği kesik” gerekçesiyle evine gittiği Hülya Gültepe’nin her ay evine iddia ettiği gibi 300 lira değil 4 bin TL emekli maaş girdiği, 2013 yılından beri hükümet eliyle düzenli olarak desteklendiği ancak Ankara’daki CHP’li belediyelerden eli boş döndüğü belirlendi.

- İBB’den gıda yardımı kolisi alarak “İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim” diyen Ali Genlik’in maddi durumunun iyi olduğu belirlendi.

- Taktığı başörtüsüyle kendisini müftü karısı diye tanıtan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya çağıran Gül Taşlı Cenal’ın, kocasının CHP Burhaniye İlçe Başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin ise tesettürlü değil başının açık olduğu, bir dönem CHP’li Şişli Belediyesi’nde görev aldığı ve sonrasında Balıkesir Burhaniye’de bar işlettiği tespit edildi. Cenal, videosunun ortaya çıkmasının ardından "Tepkimizi mizansen yoluyla ortaya koymak istedim, bir kurguydu. Fakat videoyu yayınlamak gibi bir niyetim yoktu. 10- 12 yaşlarındaki yeğenlerim tarafından çekilen video iradem dışında sosyal medyada yayınlandı." dedi.



- CHP'li Mustafa Balbay'ın paylaştığı videolardan birinde başörtülü bir kadının, "Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, onlara şehitlerimizin kanlarını ezdirmeyeceğiz, hayır diyeceğiz" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Videodaki kadının doğallıktan uzaklığı, fazlasıyla oyunculuk kokan mimikleri akla haliyle 'kurgu mu' sorusunu getirdi.

- Sokak röportajında “AK Parti’ye oy vermişti, şimdi CHP’ye verecek” diye sunulan başörtülü Emine Polat’ın, 2009’dan beri CHP’de görev aldığı ve Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

- Ölüm tehdidi aldığını iddia eden İmamoğlu, “iktidar medyasının hedef göstermesi sonrası ölüm tehdidi içerikli bir mektup aldığını” diye konuştu. Ancak o mektubu CHP üyesi Tuna Görgünoğlu’nun kaleme aldığı öğrenildi.

İYİ Parti'nin en çok kullandığı propaganda tarzı

CHP’nin taktiklerini İYİ Parti de uyguluyor. Bu seçim döneminde çokça mizansen kullanan İYİ Parti’nin listesinden bazıları ise şu şekilde:

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hatay’da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgah arkasına geçip, “Eşim 8 aylık hamile, çocuğumun yarınlarını göremiyorum, susturulmaktan bıktım” diyen Reşat Kayman’ın orada çalışmadığı ve Akşener’le birlikte gelen CHP Gençlik Kolları heyetinde yer aldığı öğrenildi. Dükkanının sahibi Vedat Uçak’ın, “Bu arkadaşlar bizden değil” demesi üzerine tiyatrosu deşifre olan Akşener oradan hemen ayrıldı. Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, “Meral Hanım’la birlikte geldi, birlikte çıktı gitti. Biz iki kişi çalışıyoruz” diye konuştu.

- Ekim 2021’de Akşener, İYİ Parti grup toplantısına ‘kebapçı’ diye kürsüye CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı İbrahim Çetinkaya’yı çıkardı. Kürsüde konuşan Çetinkaya’nın sözleri üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef alındı.

- Aynı mizanseni Haziran 2021’de yapan Akşener, kürsüye bu kez “işsiz genç” diye Serhan Koray Çiftçi isimli lüks mekan sahibini çıkardı. Çiftçi’nin şatafatlı bir hayat yaşadığı ve lüks mekanlarda kadınlarla görüntüleri ortaya çıktı. Yurt dışında eğitim gördüğünü, ülkesine faydalı olmak için Türkiye’ye döndüğünü ancak uzun süre işsiz kaldığını iddia eden Çiftçi, “İşsiz olmak yarını görememek, hayal kuramamak demektir” ifadesinde bulundu.

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Enes Can İYİ Parti teşkilatı tarafından Erzurum’a getirilerek Akşener’in karşısına çıkarıldı. “Geçinemiyorum. Bizim amacımız güzel bir hayat yaşamak. Emeğimizin karşılığını almak” dedirtilen gencin babası tiyatroyu ortaya çıkardı. Gencin İYİ Partililer tarafından ikna edilerek Erzurum’a götürüldüğünü aktaran Baba Can, “Öyle bir şey yok. Geçinebiliyoruz. Bizim hiçbir sıkıntımız yok Allah’a şükürler olsun” açıklaması yaptı.

- Konya’da Akşener’in karşısında sözde dertli esnafı oynayan Yüksel Temur, “Ekonomi berbat. Yeter bıktık. Bakın şimdi bana FETÖ’cü, PKK, DHKP-C diyecekler, her şeyi diyecekler” ifadesini kullandı. Pahalı araçlarla fotoğrafları çıkan Temur’un lüks restoran sahibi olduğu ve şatafat içinde yaşadığı ortaya çıktı.

- Akşener’in önüne tarladaki soğanı döktürülerek, “Para yapmıyor, mazot 7 lira. Böyle ülke yönetilir mi? Millet görsün. Çiftçi rezil. Vatandaş seçim istiyor” diyen çiftçi Mehmet Bülbül, sonrasında “Galeyana geldim. Herkesten özür diliyorum” dedi. Devletten her ay 5 bin TL aldığı öğrenildi.

- Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı öğrenci Deniz Barış Çatal konuşmasında "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" dedi.

Çatal'ın, sosyal medya hesabında İtalya gezisinden ve CHP okları önünde fotoğrafları ortaya çıktı.

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