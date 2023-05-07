  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Dönmez'den Gabar petrolü müjdesi! Rakamı açıkladı

AK Partili Turan'dan çağrı: ABD'de 8 saat kiminle görüştüğünü açıkla

The Simpsons'un dolar tahmini ortaya çıktı! Bu kez harbiden şok ettiler

Meteoroloji'den Türkiye'ye uyarı: Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Yağmur yağacak

Bayrak asan AK Partililere çirkin saldırı

Türkiye'ye euro yağacak! Müthiş adım atıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Arap Birliği Konseyi daimi üyeler ile Mısır'da görüşme yaptı! Flaş açıklamalar!

Bakan Koca'dan saç ekimi açıklaması

Kritik seçim çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini açıkladılar

ABD’li devden borsaya büyük ether transferi: 30 milyon dolarlık değerinde satış! Karşı atağı duyurdular
Siyaset 7'li koalisyonda yeni kriz her an patlak verebilir! Akşener'den olay çıkış
Siyaset

7'li koalisyonda yeni kriz her an patlak verebilir! Akşener'den olay çıkış

Yeniakit Publisher
2023-05-07 07:25:00 - 2023-05-07 07:25:50

Geçtiğimiz dönemlerde zehir zemberek sözlerle masadan kalkan ancak umduğunu bulamayınca tıpış tıpış geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe'de düzenlenen mitingde koalisyonda yeni bir kriz çıkaracak açıklamalarda bulundu. Koalisyonun küçük ortaklarına ağır göndermede bulunan Akşener, "Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Terör iltisaklı 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda masadan kalkarak ittifakı bitirmişti. Ancak istediğini alamayan Akşener masaya tekrar son hızla geri dönmüştü.

Seçim arifesinde dikkat çeken ifadeler kullanan Akşener'den yeni bir kriz çıkaracak açıklama geldi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde konuşan Akşener, masadaki ortaklarına göndermede bulunarak, "Öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum" dedi.

"Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum"

Mitingde söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük' ortakları DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne oldukça ağır göndermelerde bulundu.

Kendisi için söylenen 'Başbakan ol' söylemine cevap veren Akşener, "Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum" diye konuştu.

Akşener açıklamasında şöyle konuştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23