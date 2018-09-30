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7'den 70'e tüm kitapseverler birlikte kitap okudu

Kayseri'de düzenlenen kitap okuma şenliğinde, 7'den 70'e bir çok kitapsever, kitap okumak için bir araya geldi.

30 Eylül 2018 Pazar 17:30
7'den 70'e tüm kitapseverler birlikte kitap okudu

Kayseride, sosyal medya grubunun organizasyonuyla kitap okuma şenliği düzenledi. 7'den 70'e birçok kitapseverin katıldığı etkinlikle; her zaman her yerde kitap okumanın mümkün olduğuna dikkat çekildi. Etkinlikte köy okullarına gönderilmek üzere kitap bağışı da kabul edildi.

'Kayseri etkinlik' sosyal medya grubu Cumhuriyet Meydanı'nda merhum yazar Emir Kalkan anısına 2. defa kitap okuma etkinliği düzenledi. Ailelerin çocukları ile katıldığı kitap okuma etkinliği hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Oğuzhan Abdi Oğuz, "Ülkemizde kitap okuma oranı maalesef dünya ülkeleri ile kıyaslandığında çok az miktarda. Bu nedenle kitap tutkunlarını bir araya getirmek ve vatandaşlara her yerde ve her zaman kitap okunulabileceğini göstermek adına 2'nci kitap okuma şenliğini gerçekleştirdik. Burada sadece öğrenciler değil, anneler ve babalar çocukları ile birlikte kitap okumaktalar. Ayrıca köy okullarına gönderilmek üzere kitap bağışı da kabul ediyoruz. Kitap okumanın insana sağladığı faydayı saymakla bitiremeyiz. İnsanlarımız telefonlarını bir kenara bırakarak en az günde yarım saat kitap okumalıdır. Etkinliğimize zihinsel ve görme engelli kardeşlerimiz de katılarak kitap okuyorlar" dedi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 17:30
  1. Kayseri
  2. Kitap Okuma Şenliği
  3. hep birlikte kitap okudular

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