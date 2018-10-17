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79 yaşındaki dede, torunuyla kavga eden komşusunu tabancayla öldürdü

Konya'da Bayram Çapuk (79), bahçe duvarı nedeniyle torunuyla kavga eden komşusu Mustafa Toprakcı'yı (34) tabancayla başından vurarak öldürdü.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:50
79 yaşındaki dede, torunuyla kavga eden komşusunu tabancayla öldürdü

Olay, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahalllesi Ağadivanı Sokak'ta geçen pazartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bahçe duvarı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Toprakcı ve Muhammed Çapuk (22) tartışmaya başladı. Tartışma iki aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Torununun kavga ettiğini gören Bayram Çapuk, ruhsatsız tabancası ile evden çıkarak Toprakcı'ya doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Mustafa Toprakcı başından vurularak ağır, kızı Selin Toprakcı da (10) bacağından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mustafa Toprakcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Tutuklandı

Polis, olaydan sonra şüpheli Bayram Çapuk ile kavgaya karıştığı tespit edilen torunu Muhammed Çapuk, Hasan A. (28) ve Mustafa Ö.'yü (30) gözaltına alındı. Bayram Çapuk ifadesinde 'Mustafa torunumla kavga ediyordu. Yanında arkadaşları da vardı. Torunumu dövdüklerini görünce aşağıya inip ateş ettim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Atalay ve Mustafa Özkış savcılıktaki ifadelerinin ardından, Muhammed Çapuk ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bayram Çapuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:50
  1. Konya
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  4. komşusunu öldürdü
  5. Bayram Çapuk

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