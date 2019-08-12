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79 projeye 63 milyon hibe verilecek

Kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde; modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği Standartlarında işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden IPARD programı kapsamında kırsal kalkınmaya sağlanan destekler devam ediyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
79 projeye 63 milyon hibe verilecek

Kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde; modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği Standartlarında işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden IPARD programı kapsamında kırsal kalkınmaya sağlanan destekler devam ediyor.


IPARD kapsamında TKDK tarafından 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağladığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibeleri kapsamında, son 8 yılda 14 binden fazla projeye 4 Milyar TL hibe desteği sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda 10 milyar TL’lik yatırım hayata geçirilirken, 60 bin yeni istihdam oluşturuldu” dedi.



Bu yıl, toplam 310 milyon avroluk başvuru hibe çağrısına çıkıldı


Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, 2019 yılında TKDK üzerinden IPARD-II kapsamında toplam 310 Milyon Avro bütçeli (2 milyar TL) 5. ve 6. kırsal kalkınma başvuru çağrılarına çıkıldığını söyledi.



Toplam 79 projeye 63 milyon hibe verilecek


16 Şubat 2019 tarihinde çıkılan IPARD-II 5. Çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını da ifade eden Pakdemirli, “İlk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje ‘Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu’ tarafından onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Bu 79 projeye toplam 63 Milyon TL hibe sağlanacak. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 134 milyon TL’lik yatırım yapılması öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.


60 milyon avroluk başvuru çağrısının ise halen devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Ağustos ayının sonuna kadar projelerin alımına devam edilecek. Destek alacak diğer grupların da Eylül ve Ekim aylarında açıklanması öngörülürken, onların da hızla yatırıma geçmeleri sağlanacak” diyerek sözlerini tamamladı.


Açıklanan projelerin; 43 adedi besi çiftliği yatırımı, 23 adedi süt çiftliği yatırımı, 7 adedi broyler yatırımı, 2 adedi süt işleme yatırımı, 1 adedi kanatlı eti işleme yatırımı, 3 adedi soğuk hava deposu projesi. Onaylanmış projeler www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
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