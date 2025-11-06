  • İSTANBUL
Yerel

78 yıl hapis cezası vardı... Firari yakalandı

78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.K.A. polis ekipleri tarafından Tokat'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yürüttükleri titiz çalışma sonucunda, 'hırsızlık' suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu belirlenen Y.K.A.'yı (20) yakaladı. Gözaltına alınan Y.K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

