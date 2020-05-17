78 yaşındaki adamın ilk işi berbere gitmek oldu

18.00 arasında sokağa çıkmaya başlarken, yaklaşık 3 aydır tıraş olmayan 78 yaşındaki yaşlı adam berberin yolunu tuttu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Geçen hafta ilk defa Pazar günü vatandaşların sokağa çıkabilmesinin ardından bu hafta da yaşlılar sokağa çıkabildi. Bu hafta berberler 65 yaş ve üstü vatandaşlara öncelik tanıdı. Yaklaşık 3 aydır tıraş olmayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle tıraş olamadığını belirten 78 yaşındaki Kemal Zorba, “Pazar günü dışarı çıkmak bize serbest oldu. Diğer günler sokağa çıkma yasağı var çıkamıyoruz. Ben de bugün tıraş olmak için dışarı çıktım. Yaklaşık 3 ay önce tıraş olmuştum. Evde istirahat ediyoruz. Mecbur böyle olacak. Bugün tıraş olmaya dışarı çıktım. Çok karışmıştı başım” dedi.

“Önceliği yaşlılara verdik”

35 yıldır berberlik ile uğraşan Ramazan Yalçın da yaşlılara öncelik verdiklerini, öncelikle onları tıraş ettiklerini belirterek, “4-5 kişi sırada var. Ama ilk önce 65 yaş üzerinde olan vatandaşları alıyorum. Genç müşterilerimiz ne kadar rahatsız olsa bile biz öncelikle yaşlılarımıza hizmet verdik” diye konuştu.

Tıraş olmak için sıra bekleyen vatandaşlardan Fadıl Coşkun da, sırasını yaşlılara verdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben daha önce geldim ama büyüklerimiz yaşlılarımıza öncelik tanıyoruz. Biz her zaman olabiliriz ama onlar olamıyorlar. Bunaldılar sıkıldılar böyle bir fırsat olunca da önceliği onlara verdik” şeklinde konuştu.