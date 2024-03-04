77 yaşında katil olan zanlının ifadesi ortaya çıktı!

Mamak ilçesi Ekin Mahallesi’nde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan 77 yaşındaki M.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı.

'Sürekli tartaklıyorlardı' iddiası!

Zanlı M.Ç.'nin ifadesinde silahın oğlu Ö.Ç. adına bulundurma ruhsatlı olduğu, eşi ve oğlunun sürekli darp edip tartaklayarak kendisinden emekli maaşını istediklerini, olay günü de eşi ve oğlunun yine maaşını istemelerinden dolayı kavga ettiklerini, kavga sırasında sinirle odadan aldığı tabanca ve av tüfeği ile olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 1 adet bulundurma ruhsatlı 9 mm tabanca, 5 adet 9 mm kovan, 1 adet av tüfeği, 1 adet kapsül ve 1 adet kartuş ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, zanlının işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.